Devises / VIRC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
7.92 USD 0.18 (2.22%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VIRC a changé de -2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.85 et à un maximum de 8.04.
Suivez la dynamique Virco Manufacturing Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIRC Nouvelles
- Virco Mfg. Posts 15% Revenue Drop in Q2
- Virco earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Virco Manufacturing (VIRC) Stock?
- Virco MFG CEO Virtue buys $16,300 in company stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Virco's Financials Are Starting To Reflect Its Competitive Reality (NASDAQ:VIRC)
- Virco earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Virco Reports $700,000 First Quarter Profit as Demand for School Furniture Slows
- Virco stock touches 52-week low at $8.12 amid market challenges
Range quotidien
7.85 8.04
Range Annuel
7.46 17.31
- Clôture Précédente
- 8.10
- Ouverture
- 8.04
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Plus Bas
- 7.85
- Plus Haut
- 8.04
- Volume
- 251
- Changement quotidien
- -2.22%
- Changement Mensuel
- -6.93%
- Changement à 6 Mois
- -16.01%
- Changement Annuel
- -42.57%
20 septembre, samedi