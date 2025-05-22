Valute / VIRC
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
7.92 USD 0.18 (2.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIRC ha avuto una variazione del -2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.85 e ad un massimo di 8.04.
Segui le dinamiche di Virco Manufacturing Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.85 8.04
Intervallo Annuale
7.46 17.31
- Chiusura Precedente
- 8.10
- Apertura
- 8.04
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Minimo
- 7.85
- Massimo
- 8.04
- Volume
- 251
- Variazione giornaliera
- -2.22%
- Variazione Mensile
- -6.93%
- Variazione Semestrale
- -16.01%
- Variazione Annuale
- -42.57%
21 settembre, domenica