Валюты / VIRC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
8.07 USD 0.05 (0.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIRC за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.98, а максимальная — 8.21.
Следите за динамикой Virco Manufacturing Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIRC
- Virco Mfg. Posts 15% Revenue Drop in Q2
- Virco earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Virco Manufacturing (VIRC) Stock?
- Virco MFG CEO Virtue buys $16,300 in company stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Virco's Financials Are Starting To Reflect Its Competitive Reality (NASDAQ:VIRC)
- Virco earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Virco Reports $700,000 First Quarter Profit as Demand for School Furniture Slows
- Virco stock touches 52-week low at $8.12 amid market challenges
Дневной диапазон
7.98 8.21
Годовой диапазон
7.46 17.31
- Предыдущее закрытие
- 8.02
- Open
- 8.02
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Low
- 7.98
- High
- 8.21
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- -5.17%
- 6-месячное изменение
- -14.42%
- Годовое изменение
- -41.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.