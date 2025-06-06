通貨 / SCVL
SCVL: Shoe Carnival Inc
22.71 USD 0.48 (2.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCVLの今日の為替レートは、-2.07%変化しました。日中、通貨は1あたり22.47の安値と23.13の高値で取引されました。
Shoe Carnival Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SCVL News
- Shoe Carnival Does Not Deserve A 14x Earnings Multiple (NASDAQ:SCVL)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2: A Great Step Forward (Upgrade)
- Shoe Carnival stock price target raised to $22 by Williams Trading
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- Why Is Shoe Carnival Stock Surging Thursday? - Shoe Carnival (NASDAQ:SCVL)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Shoe Carnival Posts 2.7% Margin Gain
- Shoe Carnival earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Boyd Gaming and Shoe Carnival have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Shoe Carnival (SCVL)
- Earnings Preview: Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Expected to Decline
- Best Buy (BBY) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Seaport Global downgrades Shoe Carnival stock rating to Neutral from Buy
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Are Investors Undervaluing Shoe Carnival (SCVL) Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Shoe Carnival declares $0.15 quarterly dividend, up 11% from last year
- Shoe Carnival: Buy This Small Cap For Exceptional Dividend Growth (SCVL)
1日のレンジ
22.47 23.13
1年のレンジ
16.14 43.51
- 以前の終値
- 23.19
- 始値
- 22.95
- 買値
- 22.71
- 買値
- 23.01
- 安値
- 22.47
- 高値
- 23.13
- 出来高
- 1.054 K
- 1日の変化
- -2.07%
- 1ヶ月の変化
- 10.19%
- 6ヶ月の変化
- 3.37%
- 1年の変化
- -47.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K