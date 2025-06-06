クォートセクション
通貨 / SCVL
SCVL: Shoe Carnival Inc

22.71 USD 0.48 (2.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCVLの今日の為替レートは、-2.07%変化しました。日中、通貨は1あたり22.47の安値と23.13の高値で取引されました。

Shoe Carnival Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.47 23.13
1年のレンジ
16.14 43.51
以前の終値
23.19
始値
22.95
買値
22.71
買値
23.01
安値
22.47
高値
23.13
出来高
1.054 K
1日の変化
-2.07%
1ヶ月の変化
10.19%
6ヶ月の変化
3.37%
1年の変化
-47.81%
