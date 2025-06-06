Валюты / SCVL
SCVL: Shoe Carnival Inc
23.23 USD 0.33 (1.40%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCVL за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.17, а максимальная — 23.74.
Следите за динамикой Shoe Carnival Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.17 23.74
Годовой диапазон
16.14 43.51
- Предыдущее закрытие
- 23.56
- Open
- 23.57
- Bid
- 23.23
- Ask
- 23.53
- Low
- 23.17
- High
- 23.74
- Объем
- 913
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- 12.71%
- 6-месячное изменение
- 5.74%
- Годовое изменение
- -46.61%
