LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES
4.85 USD 0.07 (1.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LPLの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり4.80の安値と4.86の高値で取引されました。
LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARESダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPL News
1日のレンジ
4.80 4.86
1年のレンジ
2.43 4.97
- 以前の終値
- 4.78
- 始値
- 4.86
- 買値
- 4.85
- 買値
- 5.15
- 安値
- 4.80
- 高値
- 4.86
- 出来高
- 570
- 1日の変化
- 1.46%
- 1ヶ月の変化
- 12.53%
- 6ヶ月の変化
- 54.95%
- 1年の変化
- 20.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K