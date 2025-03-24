Währungen / LPL
LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES
4.85 USD 0.07 (1.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPL hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 4.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.80 4.86
Jahresspanne
2.43 4.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.78
- Eröffnung
- 4.86
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Tief
- 4.80
- Hoch
- 4.86
- Volumen
- 570
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- 12.53%
- 6-Monatsänderung
- 54.95%
- Jahresänderung
- 20.65%
