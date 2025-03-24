KurseKategorien
LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES

4.85 USD 0.07 (1.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LPL hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.80 bis zu einem Hoch von 4.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.80 4.86
Jahresspanne
2.43 4.97
Vorheriger Schlusskurs
4.78
Eröffnung
4.86
Bid
4.85
Ask
5.15
Tief
4.80
Hoch
4.86
Volumen
570
Tagesänderung
1.46%
Monatsänderung
12.53%
6-Monatsänderung
54.95%
Jahresänderung
20.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K