LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES
4.95 USD 0.45 (10.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPL за сегодня изменился на 10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 4.96.
Следите за динамикой LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPL
Дневной диапазон
4.80 4.96
Годовой диапазон
2.43 4.97
- Предыдущее закрытие
- 4.50
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.80
- High
- 4.96
- Объем
- 852
- Дневное изменение
- 10.00%
- Месячное изменение
- 14.85%
- 6-месячное изменение
- 58.15%
- Годовое изменение
- 23.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.