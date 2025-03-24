통화 / LPL
LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES
4.79 USD 0.06 (1.24%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LPL 환율이 오늘 -1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.76이고 고가는 4.82이었습니다.
LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LPL News
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- Is LG Display Co. (LPL) Stock Undervalued Right Now?
- LPL vs. LOGI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Fast-paced Momentum Stock LG Display (LPL) Is Still Trading at a Bargain
- LG Display earnings beat by $0.86, revenue topped estimates
- LG Display Co., Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LPL)
- LG Display Co., Ltd. (LPL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trump Media (DJT) Goes Global with Truth+ Streaming Platform - TipRanks.com
- Morgan Stanley upgrades LG Display stock rating on improved OLED outlook
- UBS maintains cautious outlook on smartphone supply chain stocks
- What Samsung and Vietnam stand to lose in Trump’s tariff war
- FPA Crescent Fund Year-End 2024 Commentary (undefined:FPACX)
일일 변동 비율
4.76 4.82
년간 변동
2.43 4.97
- 이전 종가
- 4.85
- 시가
- 4.81
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- 저가
- 4.76
- 고가
- 4.82
- 볼륨
- 675
- 일일 변동
- -1.24%
- 월 변동
- 11.14%
- 6개월 변동
- 53.04%
- 년간 변동율
- 19.15%
