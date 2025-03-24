货币 / LPL
LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES
4.80 USD 0.15 (3.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LPL汇率已更改-3.03%。当日，交易品种以低点4.77和高点4.84进行交易。
关注LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.77 4.84
年范围
2.43 4.97
- 前一天收盘价
- 4.95
- 开盘价
- 4.82
- 卖价
- 4.80
- 买价
- 5.10
- 最低价
- 4.77
- 最高价
- 4.84
- 交易量
- 397
- 日变化
- -3.03%
- 月变化
- 11.37%
- 6个月变化
- 53.35%
- 年变化
- 19.40%
