LPL: LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES

4.80 USD 0.15 (3.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LPL汇率已更改-3.03%。当日，交易品种以低点4.77和高点4.84进行交易。

关注LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
4.77 4.84
年范围
2.43 4.97
前一天收盘价
4.95
开盘价
4.82
卖价
4.80
买价
5.10
最低价
4.77
最高价
4.84
交易量
397
日变化
-3.03%
月变化
11.37%
6个月变化
53.35%
年变化
19.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值