通貨 / LBRT
LBRT: Liberty Energy Inc Class A
11.12 USD 0.24 (2.21%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LBRTの今日の為替レートは、2.21%変化しました。日中、通貨は1あたり10.82の安値と11.20の高値で取引されました。
Liberty Energy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LBRT News
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- スティフェル社、リバティ・エナジーの「買い」評価を維持
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- Do Options Traders Know Something About Liberty Energy Stock We Don't?
- Liberty Energy Stock: A Hold In Current Market Conditions (NYSE:LBRT)
- Liberty Energy director Audrey Robertson resigns to join Department of Energy
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Oklo Stock Is Surging Wednesday: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- TechnipFMC Beats Q2 Estimates on Strong Performance of Subsea Segment
- Oklo Stock Falls Monday After Last Week's Surge: What's Going On? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Liberty Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Both Fall Y/Y
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Earnings call transcript: Liberty Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Oilfield earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Liberty Oilfield Services (LBRT) Misses Q2 Earnings Estimates
- Oklo Stock Hit A New 52-Week High Today: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
1日のレンジ
10.82 11.20
1年のレンジ
9.50 23.57
- 以前の終値
- 10.88
- 始値
- 11.07
- 買値
- 11.12
- 買値
- 11.42
- 安値
- 10.82
- 高値
- 11.20
- 出来高
- 6.079 K
- 1日の変化
- 2.21%
- 1ヶ月の変化
- -0.71%
- 6ヶ月の変化
- -29.31%
- 1年の変化
- -40.91%
