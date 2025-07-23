시세섹션
통화 / LBRT
주식로 돌아가기

LBRT: Liberty Energy Inc Class A

10.94 USD 0.18 (1.62%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LBRT 환율이 오늘 -1.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.70이고 고가는 11.11이었습니다.

Liberty Energy Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBRT News

일일 변동 비율
10.70 11.11
년간 변동
9.50 23.57
이전 종가
11.12
시가
11.11
Bid
10.94
Ask
11.24
저가
10.70
고가
11.11
볼륨
6.138 K
일일 변동
-1.62%
월 변동
-2.32%
6개월 변동
-30.45%
년간 변동율
-41.87%
20 9월, 토요일