KurseKategorien
Währungen / LBRT
Zurück zum Aktien

LBRT: Liberty Energy Inc Class A

11.12 USD 0.24 (2.21%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LBRT hat sich für heute um 2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBRT News

Tagesspanne
10.82 11.20
Jahresspanne
9.50 23.57
Vorheriger Schlusskurs
10.88
Eröffnung
11.07
Bid
11.12
Ask
11.42
Tief
10.82
Hoch
11.20
Volumen
6.079 K
Tagesänderung
2.21%
Monatsänderung
-0.71%
6-Monatsänderung
-29.31%
Jahresänderung
-40.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K