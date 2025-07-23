Währungen / LBRT
LBRT: Liberty Energy Inc Class A
11.12 USD 0.24 (2.21%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LBRT hat sich für heute um 2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LBRT News
Tagesspanne
10.82 11.20
Jahresspanne
9.50 23.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.88
- Eröffnung
- 11.07
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Tief
- 10.82
- Hoch
- 11.20
- Volumen
- 6.079 K
- Tagesänderung
- 2.21%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- -29.31%
- Jahresänderung
- -40.91%
