LBRT: Liberty Energy Inc Class A
11.17 USD 0.27 (2.48%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBRT за сегодня изменился на 2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.85, а максимальная — 11.23.
Следите за динамикой Liberty Energy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LBRT
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- Stifel подтверждает рейтинг акций Liberty Energy на уровне "Покупать"
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- Do Options Traders Know Something About Liberty Energy Stock We Don't?
- Liberty Energy Stock: A Hold In Current Market Conditions (NYSE:LBRT)
- Liberty Energy director Audrey Robertson resigns to join Department of Energy
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Oklo Stock Is Surging Wednesday: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- TechnipFMC Beats Q2 Estimates on Strong Performance of Subsea Segment
- Oklo Stock Falls Monday After Last Week's Surge: What's Going On? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Liberty Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Both Fall Y/Y
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Earnings call transcript: Liberty Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Oilfield earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Liberty Oilfield Services (LBRT) Misses Q2 Earnings Estimates
- Oklo Stock Hit A New 52-Week High Today: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
10.85 11.23
Годовой диапазон
9.50 23.57
- Предыдущее закрытие
- 10.90
- Open
- 11.05
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.85
- High
- 11.23
- Объем
- 3.568 K
- Дневное изменение
- 2.48%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- -28.99%
- Годовое изменение
- -40.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.