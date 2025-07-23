Devises / LBRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LBRT: Liberty Energy Inc Class A
10.94 USD 0.18 (1.62%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LBRT a changé de -1.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.70 et à un maximum de 11.11.
Suivez la dynamique Liberty Energy Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LBRT Nouvelles
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- La notation de Liberty Energy maintenue à l’achat par Stifel
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Rushing to Meet AI’s Energy Needs: Oil-Field Servicers
- Do Options Traders Know Something About Liberty Energy Stock We Don't?
- Liberty Energy Stock: A Hold In Current Market Conditions (NYSE:LBRT)
- Liberty Energy director Audrey Robertson resigns to join Department of Energy
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Oklo Stock Is Surging Wednesday: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- TechnipFMC Beats Q2 Estimates on Strong Performance of Subsea Segment
- Oklo Stock Falls Monday After Last Week's Surge: What's Going On? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Liberty Energy Q2 Earnings Miss, Sales Beat Estimates, Both Fall Y/Y
- Fidelity Stock Selector Small Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDSCX)
- Earnings call transcript: Liberty Energy misses Q2 2025 EPS forecast
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Oilfield earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Liberty Oilfield Services (LBRT) Misses Q2 Earnings Estimates
- Oklo Stock Hit A New 52-Week High Today: What's Driving The Action? - Oklo (NYSE:OKLO)
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
Range quotidien
10.70 11.11
Range Annuel
9.50 23.57
- Clôture Précédente
- 11.12
- Ouverture
- 11.11
- Bid
- 10.94
- Ask
- 11.24
- Plus Bas
- 10.70
- Plus Haut
- 11.11
- Volume
- 6.138 K
- Changement quotidien
- -1.62%
- Changement Mensuel
- -2.32%
- Changement à 6 Mois
- -30.45%
- Changement Annuel
- -41.87%
20 septembre, samedi