通貨 / K
K: Kellanova

78.22 USD 0.40 (0.51%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

Kの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり78.22の安値と78.79の高値で取引されました。

Kellanovaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

K News

1日のレンジ
78.22 78.79
1年のレンジ
77.70 83.22
以前の終値
78.62
始値
78.44
買値
78.22
買値
78.52
安値
78.22
高値
78.79
出来高
4.218 K
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
-1.01%
6ヶ月の変化
-5.13%
1年の変化
-3.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K