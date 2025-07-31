通貨 / K
K: Kellanova
78.22 USD 0.40 (0.51%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Kの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり78.22の安値と78.79の高値で取引されました。
Kellanovaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
K News
- Candy maker Mars plans $1.2 billion investment to boost EU operations
- EU antitrust regulators resume Mars, Kellanova probe, decision due December 19
- Kellanova: More Risk Than Reward In The Mars Deal (NYSE:K)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Kinross sells 4.2% stake in Asante Gold for C$46.3 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Exclusive | Kraft Heinz Nears Big Breakup
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Stifel maintains Hold rating on WK Kellogg stock, price target at $23.00
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 2.03%
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Kellanova stock amid Mars acquisition
- Goldman names Ratesic as vice chairman of consumer retail group
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Compared to Estimates, Kellanova (K) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kellanova misses quarterly profit estimates amid US consumer spending squeeze
1日のレンジ
78.22 78.79
1年のレンジ
77.70 83.22
- 以前の終値
- 78.62
- 始値
- 78.44
- 買値
- 78.22
- 買値
- 78.52
- 安値
- 78.22
- 高値
- 78.79
- 出来高
- 4.218 K
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- -1.01%
- 6ヶ月の変化
- -5.13%
- 1年の変化
- -3.11%
