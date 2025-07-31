Devises / K
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
K: Kellanova
77.41 USD 0.81 (1.04%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de K a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.20 et à un maximum de 78.20.
Suivez la dynamique Kellanova. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
K Nouvelles
- L’action Kellanova atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 77,69 USD
- Kellanova stock hits 52-week low at 77.69 USD
- Candy maker Mars plans $1.2 billion investment to boost EU operations
- EU antitrust regulators resume Mars, Kellanova probe, decision due December 19
- Kellanova: More Risk Than Reward In The Mars Deal (NYSE:K)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Kinross sells 4.2% stake in Asante Gold for C$46.3 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Exclusive | Kraft Heinz Nears Big Breakup
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Stifel maintains Hold rating on WK Kellogg stock, price target at $23.00
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 2.03%
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Kellanova stock amid Mars acquisition
- Goldman names Ratesic as vice chairman of consumer retail group
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Compared to Estimates, Kellanova (K) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Range quotidien
77.20 78.20
Range Annuel
77.20 83.22
- Clôture Précédente
- 78.22
- Ouverture
- 78.20
- Bid
- 77.41
- Ask
- 77.71
- Plus Bas
- 77.20
- Plus Haut
- 78.20
- Volume
- 6.647 K
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- -2.04%
- Changement à 6 Mois
- -6.11%
- Changement Annuel
- -4.11%
20 septembre, samedi