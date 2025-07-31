Moedas / K
K: Kellanova
78.62 USD 0.80 (1.01%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do K para hoje mudou para -1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.06 e o mais alto foi 79.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Kellanova. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
78.06 79.58
Faixa anual
77.70 83.22
- Fechamento anterior
- 79.42
- Open
- 79.39
- Bid
- 78.62
- Ask
- 78.92
- Low
- 78.06
- High
- 79.58
- Volume
- 9.774 K
- Mudança diária
- -1.01%
- Mudança mensal
- -0.51%
- Mudança de 6 meses
- -4.65%
- Mudança anual
- -2.61%
