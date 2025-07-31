Valute / K
K: Kellanova
77.41 USD 0.81 (1.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio K ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.20 e ad un massimo di 78.20.
Segui le dinamiche di Kellanova. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
77.20 78.20
Intervallo Annuale
77.20 83.22
- Chiusura Precedente
- 78.22
- Apertura
- 78.20
- Bid
- 77.41
- Ask
- 77.71
- Minimo
- 77.20
- Massimo
- 78.20
- Volume
- 6.647 K
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- -2.04%
- Variazione Semestrale
- -6.11%
- Variazione Annuale
- -4.11%
20 settembre, sabato