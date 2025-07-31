FiyatlarBölümler
K: Kellanova

77.41 USD 0.81 (1.04%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

K fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.20 ve Yüksek fiyatı olarak 78.20 aralığında işlem gördü.

Kellanova hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.20 78.20
Yıllık aralık
77.20 83.22
Önceki kapanış
78.22
Açılış
78.20
Satış
77.41
Alış
77.71
Düşük
77.20
Yüksek
78.20
Hacim
6.647 K
Günlük değişim
-1.04%
Aylık değişim
-2.04%
6 aylık değişim
-6.11%
Yıllık değişim
-4.11%
21 Eylül, Pazar