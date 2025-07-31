Валюты / K
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
K: Kellanova
79.42 USD 0.34 (0.43%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс K за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.16, а максимальная — 79.46.
Следите за динамикой Kellanova. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости K
- Kellanova: More Risk Than Reward In The Mars Deal (NYSE:K)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Kinross sells 4.2% stake in Asante Gold for C$46.3 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Big Food goes small: Kraft Heinz bets on simplicity to boost shares
- Exclusive | Kraft Heinz Nears Big Breakup
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- Coors beer drops new business as alcohol sales decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Stifel maintains Hold rating on WK Kellogg stock, price target at $23.00
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 2.03%
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Kellanova stock amid Mars acquisition
- Goldman names Ratesic as vice chairman of consumer retail group
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Compared to Estimates, Kellanova (K) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Kellanova (K) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kellanova misses quarterly profit estimates amid US consumer spending squeeze
- Kinross Gold Q2 2025 slides: Strong cash flow, debt reduction despite cost pressures
- Kellanova earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
Дневной диапазон
79.16 79.46
Годовой диапазон
77.70 83.22
- Предыдущее закрытие
- 79.08
- Open
- 79.16
- Bid
- 79.42
- Ask
- 79.72
- Low
- 79.16
- High
- 79.46
- Объем
- 3.023 K
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -3.67%
- Годовое изменение
- -1.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.