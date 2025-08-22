通貨 / HMC
HMC: Honda Motor Company Ltd
33.77 USD 0.35 (1.03%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HMCの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.47の安値と33.79の高値で取引されました。
Honda Motor Company Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HMC News
1日のレンジ
33.47 33.79
1年のレンジ
23.42 34.89
- 以前の終値
- 34.12
- 始値
- 33.59
- 買値
- 33.77
- 買値
- 34.07
- 安値
- 33.47
- 高値
- 33.79
- 出来高
- 1.973 K
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- 24.89%
- 1年の変化
- 5.40%
