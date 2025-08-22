クォートセクション
通貨 / HMC
HMC: Honda Motor Company Ltd

33.77 USD 0.35 (1.03%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HMCの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.47の安値と33.79の高値で取引されました。

Honda Motor Company Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.47 33.79
1年のレンジ
23.42 34.89
以前の終値
34.12
始値
33.59
買値
33.77
買値
34.07
安値
33.47
高値
33.79
出来高
1.973 K
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
1.11%
6ヶ月の変化
24.89%
1年の変化
5.40%
