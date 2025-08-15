CotationsSections
HMC: Honda Motor Company Ltd

33.34 USD 0.43 (1.27%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HMC a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.29 et à un maximum de 33.46.

Suivez la dynamique Honda Motor Company Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
33.29 33.46
Range Annuel
23.42 34.89
Clôture Précédente
33.77
Ouverture
33.32
Bid
33.34
Ask
33.64
Plus Bas
33.29
Plus Haut
33.46
Volume
980
Changement quotidien
-1.27%
Changement Mensuel
-0.18%
Changement à 6 Mois
23.30%
Changement Annuel
4.06%
20 septembre, samedi