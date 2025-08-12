Валюты / HMC
HMC: Honda Motor Company Ltd
33.91 USD 0.19 (0.56%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HMC за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.79, а максимальная — 33.95.
Следите за динамикой Honda Motor Company Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HMC
- The 2026 Honda Odyssey: A near-perfect family hauler with plenty of legroom and cargo space
- Nikkei 225 Surges After Japan PM Ishiba Exit Sparks Policy Shift Expectations For Investors - Nissan Motor Co (OTC:NSANY), Honda Motor Co (NYSE:HMC)
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Tesla’s U.S. market share drops to a near eight-year low in August- report
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Exclusive-Tesla market share in US drops to lowest since 2017 as competition heats up
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Toyota gains on Reuters report U.S. and Japan near deal to lower tariffs on cars
- New Strong Sell Stocks for September 2nd
- Troubled Carmaker Nissan (NSANY) Gets Green Light to Team Up with China’s Auto Giant - TipRanks.com
- Time’s running out to use the EV tax credit. How to shop for an electric car right now without panic buying.
- Ferrari stock added to Morgan Stanley’s ’MAPS Global Equity’ list
- Nvidia, PCE Inflation, And Auto Sales May Shape The September Backdrop
- NVIDIA, PCE Inflation, and Auto Sales May Shape the September Backdrop
- Here's Why You Should Retain Honda Stock in Your Portfolio Now
- Honda faces NHTSA probe over engine issues in 1.4 million vehicles
- Global funds shift to semiconductors, away from industrials
- US probes into more than 1.4 million Honda vehicles over engine failure
- Bernstein highlights tariff resilience, opportunities in Japan autos
- Toyota, Honda, Nissan Deny U.S. Tariffs Drove Price Hikes
- Budweiser Stock (BUD) Looks Merrier as it Makes Trump-Friendly U.S. Investment Pledge - TipRanks.com
- Honda Q1 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- A used car for $30,000 is now a ‘bargain’? How to get a good one for less.
- Is SoundHound AI a Lucrative Bet on Long-Term Potential on Voice AI?
Дневной диапазон
33.79 33.95
Годовой диапазон
23.42 34.89
- Предыдущее закрытие
- 33.72
- Open
- 33.88
- Bid
- 33.91
- Ask
- 34.21
- Low
- 33.79
- High
- 33.95
- Объем
- 868
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 25.41%
- Годовое изменение
- 5.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.