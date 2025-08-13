Währungen / HMC
HMC: Honda Motor Company Ltd
33.77 USD 0.35 (1.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HMC hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.47 bis zu einem Hoch von 33.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Honda Motor Company Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HMC News
Tagesspanne
33.47 33.79
Jahresspanne
23.42 34.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.12
- Eröffnung
- 33.59
- Bid
- 33.77
- Ask
- 34.07
- Tief
- 33.47
- Hoch
- 33.79
- Volumen
- 1.973 K
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 1.11%
- 6-Monatsänderung
- 24.89%
- Jahresänderung
- 5.40%
