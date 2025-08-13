KurseKategorien
HMC: Honda Motor Company Ltd

33.77 USD 0.35 (1.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HMC hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.47 bis zu einem Hoch von 33.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Honda Motor Company Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
33.47 33.79
Jahresspanne
23.42 34.89
Vorheriger Schlusskurs
34.12
Eröffnung
33.59
Bid
33.77
Ask
34.07
Tief
33.47
Hoch
33.79
Volumen
1.973 K
Tagesänderung
-1.03%
Monatsänderung
1.11%
6-Monatsänderung
24.89%
Jahresänderung
5.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K