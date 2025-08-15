통화 / HMC
HMC: Honda Motor Company Ltd
33.34 USD 0.43 (1.27%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HMC 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.29이고 고가는 33.46이었습니다.
Honda Motor Company Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
33.29 33.46
년간 변동
23.42 34.89
- 이전 종가
- 33.77
- 시가
- 33.32
- Bid
- 33.34
- Ask
- 33.64
- 저가
- 33.29
- 고가
- 33.46
- 볼륨
- 980
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- -0.18%
- 6개월 변동
- 23.30%
- 년간 변동율
- 4.06%
