通貨 / DCTH
DCTH: Delcath Systems Inc
11.75 USD 0.55 (4.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DCTHの今日の為替レートは、4.91%変化しました。日中、通貨は1あたり11.28の安値と12.04の高値で取引されました。
Delcath Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCTH News
- First patient dosed in Delcath’s phase 2 trial for colorectal cancer
- Delcath Systems: Huge Potential But With The Handbrake On For Now (NASDAQ:DCTH)
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Delcath Systems earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Is the Options Market Predicting a Spike in Delcath Systems Stock?
- Delcath stock price target raised to $29 at H.C. Wainwright
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- BTIG maintains Buy on Delcath stock with $23 target
- Delcath forecasts $94-98 million in 2025 revenue, plans Medicaid deal
- DCTH stock soars to 52-week high, reaching $17.17
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Hospitals Experience FOMO In Adopting Delcath’s PHP Treatment (NASDAQ:DCTH)
- Delcath: Strong Position In Metastatic Uveal Melanoma; Broader Growth Challenges Ahead
1日のレンジ
11.28 12.04
1年のレンジ
8.08 18.23
- 以前の終値
- 11.20
- 始値
- 11.28
- 買値
- 11.75
- 買値
- 12.05
- 安値
- 11.28
- 高値
- 12.04
- 出来高
- 1.896 K
- 1日の変化
- 4.91%
- 1ヶ月の変化
- 9.00%
- 6ヶ月の変化
- -6.82%
- 1年の変化
- 33.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K