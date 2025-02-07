통화 / DCTH
DCTH: Delcath Systems Inc
11.54 USD 0.21 (1.79%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DCTH 환율이 오늘 -1.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.34이고 고가는 11.84이었습니다.
Delcath Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DCTH News
- First patient dosed in Delcath’s phase 2 trial for colorectal cancer
- Delcath Systems: Huge Potential But With The Handbrake On For Now (NASDAQ:DCTH)
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Delcath Systems earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Is the Options Market Predicting a Spike in Delcath Systems Stock?
- Delcath stock price target raised to $29 at H.C. Wainwright
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- BTIG maintains Buy on Delcath stock with $23 target
- Delcath forecasts $94-98 million in 2025 revenue, plans Medicaid deal
- DCTH stock soars to 52-week high, reaching $17.17
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Hospitals Experience FOMO In Adopting Delcath’s PHP Treatment (NASDAQ:DCTH)
- Delcath: Strong Position In Metastatic Uveal Melanoma; Broader Growth Challenges Ahead
일일 변동 비율
11.34 11.84
년간 변동
8.08 18.23
- 이전 종가
- 11.75
- 시가
- 11.73
- Bid
- 11.54
- Ask
- 11.84
- 저가
- 11.34
- 고가
- 11.84
- 볼륨
- 1.309 K
- 일일 변동
- -1.79%
- 월 변동
- 7.05%
- 6개월 변동
- -8.49%
- 년간 변동율
- 30.69%
