DCTH: Delcath Systems Inc
11.53 USD 0.33 (2.95%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DCTH para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.28 e o mais alto foi 11.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Delcath Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCTH Notícias
Faixa diária
11.28 11.54
Faixa anual
8.08 18.23
- Fechamento anterior
- 11.20
- Open
- 11.28
- Bid
- 11.53
- Ask
- 11.83
- Low
- 11.28
- High
- 11.54
- Volume
- 683
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- 6.96%
- Mudança de 6 meses
- -8.56%
- Mudança anual
- 30.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh