DCTH: Delcath Systems Inc
11.73 USD 0.02 (0.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCTH hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.56 bis zu einem Hoch von 11.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Delcath Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.56 11.84
Jahresspanne
8.08 18.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.75
- Eröffnung
- 11.73
- Bid
- 11.73
- Ask
- 12.03
- Tief
- 11.56
- Hoch
- 11.84
- Volumen
- 286
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 8.81%
- 6-Monatsänderung
- -6.98%
- Jahresänderung
- 32.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K