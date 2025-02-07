货币 / DCTH
DCTH: Delcath Systems Inc
11.27 USD 0.25 (2.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DCTH汇率已更改2.27%。当日，交易品种以低点11.04和高点11.50进行交易。
关注Delcath Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DCTH新闻
- First patient dosed in Delcath’s phase 2 trial for colorectal cancer
- Delcath Systems: Huge Potential But With The Handbrake On For Now (NASDAQ:DCTH)
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Delcath Systems earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Is the Options Market Predicting a Spike in Delcath Systems Stock?
- Delcath stock price target raised to $29 at H.C. Wainwright
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- BTIG maintains Buy on Delcath stock with $23 target
- Delcath forecasts $94-98 million in 2025 revenue, plans Medicaid deal
- DCTH stock soars to 52-week high, reaching $17.17
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Hospitals Experience FOMO In Adopting Delcath’s PHP Treatment (NASDAQ:DCTH)
- Delcath: Strong Position In Metastatic Uveal Melanoma; Broader Growth Challenges Ahead
日范围
11.04 11.50
年范围
8.08 18.23
- 前一天收盘价
- 11.02
- 开盘价
- 11.04
- 卖价
- 11.27
- 买价
- 11.57
- 最低价
- 11.04
- 最高价
- 11.50
- 交易量
- 816
- 日变化
- 2.27%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- -10.63%
- 年变化
- 27.63%
