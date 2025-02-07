Валюты / DCTH
DCTH: Delcath Systems Inc
11.02 USD 0.35 (3.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCTH за сегодня изменился на 3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.61, а максимальная — 11.15.
Следите за динамикой Delcath Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DCTH
- First patient dosed in Delcath’s phase 2 trial for colorectal cancer
- Delcath Systems: Huge Potential But With The Handbrake On For Now (NASDAQ:DCTH)
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Delcath Systems earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Ekso Bionics (EKSO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Is the Options Market Predicting a Spike in Delcath Systems Stock?
- Delcath stock price target raised to $29 at H.C. Wainwright
- Tesla To Rally Around 47%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Delcath Systems (NASDAQ:DCTH)
- BTIG maintains Buy on Delcath stock with $23 target
- Delcath forecasts $94-98 million in 2025 revenue, plans Medicaid deal
- DCTH stock soars to 52-week high, reaching $17.17
- Eagle Financial Services, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Bausch & Lomb (NYSE:BLCO), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Hospitals Experience FOMO In Adopting Delcath’s PHP Treatment (NASDAQ:DCTH)
- Delcath: Strong Position In Metastatic Uveal Melanoma; Broader Growth Challenges Ahead
Дневной диапазон
10.61 11.15
Годовой диапазон
8.08 18.23
- Предыдущее закрытие
- 10.67
- Open
- 10.65
- Bid
- 11.02
- Ask
- 11.32
- Low
- 10.61
- High
- 11.15
- Объем
- 966
- Дневное изменение
- 3.28%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- -12.61%
- Годовое изменение
- 24.80%
