通貨 / BZ
BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.35 USD 0.56 (2.25%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BZの今日の為替レートは、-2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり24.28の安値と24.90の高値で取引されました。
KANZHUN LIMITED - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.28 24.90
1年のレンジ
12.16 25.26
- 以前の終値
- 24.91
- 始値
- 24.72
- 買値
- 24.35
- 買値
- 24.65
- 安値
- 24.28
- 高値
- 24.90
- 出来高
- 6.782 K
- 1日の変化
- -2.25%
- 1ヶ月の変化
- 4.46%
- 6ヶ月の変化
- 28.84%
- 1年の変化
- 38.51%
