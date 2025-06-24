KurseKategorien
Währungen / BZ
Zurück zum Aktien

BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares

24.35 USD 0.56 (2.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BZ hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.28 bis zu einem Hoch von 24.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die KANZHUN LIMITED - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BZ News

Tagesspanne
24.28 24.90
Jahresspanne
12.16 25.26
Vorheriger Schlusskurs
24.91
Eröffnung
24.72
Bid
24.35
Ask
24.65
Tief
24.28
Hoch
24.90
Volumen
6.782 K
Tagesänderung
-2.25%
Monatsänderung
4.46%
6-Monatsänderung
28.84%
Jahresänderung
38.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K