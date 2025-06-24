Währungen / BZ
BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.35 USD 0.56 (2.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZ hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.28 bis zu einem Hoch von 24.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die KANZHUN LIMITED - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BZ News
Tagesspanne
24.28 24.90
Jahresspanne
12.16 25.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.91
- Eröffnung
- 24.72
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Tief
- 24.28
- Hoch
- 24.90
- Volumen
- 6.782 K
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- 4.46%
- 6-Monatsänderung
- 28.84%
- Jahresänderung
- 38.51%
