BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.76 USD 0.15 (0.60%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BZ para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.41 e o mais alto foi 24.90.
Veja a dinâmica do par de moedas KANZHUN LIMITED - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BZ Notícias
Faixa diária
24.41 24.90
Faixa anual
12.16 25.26
- Fechamento anterior
- 24.91
- Open
- 24.72
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Low
- 24.41
- High
- 24.90
- Volume
- 437
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- 6.22%
- Mudança de 6 meses
- 31.01%
- Mudança anual
- 40.84%
