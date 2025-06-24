Валюты / BZ
BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.81 USD 0.13 (0.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BZ за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.58, а максимальная — 25.26.
Следите за динамикой KANZHUN LIMITED - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.58 25.26
Годовой диапазон
12.16 25.26
- Предыдущее закрытие
- 24.68
- Open
- 24.66
- Bid
- 24.81
- Ask
- 25.11
- Low
- 24.58
- High
- 25.26
- Объем
- 8.938 K
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 6.44%
- 6-месячное изменение
- 31.27%
- Годовое изменение
- 41.13%
