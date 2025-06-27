Devises / BZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.28 USD 0.07 (0.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BZ a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.13 et à un maximum de 24.43.
Suivez la dynamique KANZHUN LIMITED - American Depository Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZ Nouvelles
- Bet on Low-Beta Stocks STNG, BZ & TME as Market Uncertainty Remains
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Kanzhun (BZ) This Year?
- KANZHUN LIMITED Sponsored ADR (BZ) Is Up 3.42% in One Week: What You Should Know
- Kanzhun: Staying Bullish On Potential Growth Acceleration (NASDAQ:BZ)
- Target Stock Market Leaders Rising In Heavy Volume With This Powerful Screen
- Kanzhun Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates with expanding profit margins
- Best Momentum Stock to Buy for August 21st
- Kanzhun stock price target raised to $21 by Bernstein on cash payouts
- Macquarie raises Kanzhun stock price target to $26.70 on solid Q2 beat
- Jefferies raises Kanzhun stock price target to $24 on solid execution
- Kanzhun Q2 Profit Jumps 70 Percent
- KANZHUN LIMITED Sponsored ADR (BZ) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kanzhun shares jump 4% as second quarter earnings beat expectations
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Exodus Movement, Inc. (EXOD) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Block (XYZ) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Oddity Tech (ODD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- No. 1 Gold Miner Named To Two Best Stocks Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Is the Options Market Predicting a Spike in Kanzhun Stock?
- Google Parent Alphabet Gets Rating Upgrade Ahead Of Earnings Report Wednesday
- KANZHUN LIMITED Announces Results of Annual General Meeting
Range quotidien
24.13 24.43
Range Annuel
12.16 25.26
- Clôture Précédente
- 24.35
- Ouverture
- 24.34
- Bid
- 24.28
- Ask
- 24.58
- Plus Bas
- 24.13
- Plus Haut
- 24.43
- Volume
- 5.405 K
- Changement quotidien
- -0.29%
- Changement Mensuel
- 4.16%
- Changement à 6 Mois
- 28.47%
- Changement Annuel
- 38.11%
20 septembre, samedi