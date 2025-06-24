Divisas / BZ
BZ: KANZHUN LIMITED - American Depository Shares
24.91 USD 0.10 (0.40%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BZ de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.71, mientras que el máximo ha alcanzado 25.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KANZHUN LIMITED - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.71 25.16
Rango anual
12.16 25.26
- Cierres anteriores
- 24.81
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.71
- High
- 25.16
- Volumen
- 9.149 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 6.86%
- Cambio a 6 meses
- 31.80%
- Cambio anual
- 41.70%
