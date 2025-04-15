通貨 / ARQ
ARQ: Arq Inc
7.00 USD 0.19 (2.64%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARQの今日の為替レートは、-2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり6.61の安値と7.50の高値で取引されました。
Arq Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.61 7.50
1年のレンジ
3.34 8.11
- 以前の終値
- 7.19
- 始値
- 7.26
- 買値
- 7.00
- 買値
- 7.30
- 安値
- 6.61
- 高値
- 7.50
- 出来高
- 3.655 K
- 1日の変化
- -2.64%
- 1ヶ月の変化
- -7.77%
- 6ヶ月の変化
- 65.48%
- 1年の変化
- 19.66%
