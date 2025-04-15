Valute / ARQ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARQ: Arq Inc
7.36 USD 0.36 (5.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARQ ha avuto una variazione del 5.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.15 e ad un massimo di 7.44.
Segui le dinamiche di Arq Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARQ News
- Arq, Inc. (ARQ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Arq, Inc. (ARQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arq Inc earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Montrose Environmental (MEG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arq COO Williamson sells $9.3k in company stock
- Arq inc.: chief accounting officer Hansen sells $14k in shares
- Arq Inc: general counsel Smith sells $13473 in shares
- Arq Inc.: Chief technology officer Wong sells $15,870 in stock
- Arq completes GAC production line commissioning, begins sales
- Casella (CWST) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Arq Is Tapping Into An Interesting Market, But The Price Is Unattractive (NASDAQ:ARQ)
- Craig-Hallum initiates Arq stock with Buy rating, $10 price target
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
Intervallo Giornaliero
7.15 7.44
Intervallo Annuale
3.34 8.11
- Chiusura Precedente
- 7.00
- Apertura
- 7.15
- Bid
- 7.36
- Ask
- 7.66
- Minimo
- 7.15
- Massimo
- 7.44
- Volume
- 927
- Variazione giornaliera
- 5.14%
- Variazione Mensile
- -3.03%
- Variazione Semestrale
- 74.00%
- Variazione Annuale
- 25.81%
21 settembre, domenica