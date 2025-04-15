Währungen / ARQ
ARQ: Arq Inc
7.33 USD 0.33 (4.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARQ hat sich für heute um 4.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.15 bis zu einem Hoch von 7.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arq Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.15 7.36
Jahresspanne
3.34 8.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.00
- Eröffnung
- 7.15
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Tief
- 7.15
- Hoch
- 7.36
- Volumen
- 166
- Tagesänderung
- 4.71%
- Monatsänderung
- -3.43%
- 6-Monatsänderung
- 73.29%
- Jahresänderung
- 25.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K