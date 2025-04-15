통화 / ARQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARQ: Arq Inc
7.36 USD 0.36 (5.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARQ 환율이 오늘 5.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.15이고 고가는 7.44이었습니다.
Arq Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARQ News
- Arq, Inc. (ARQ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Arq, Inc. (ARQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arq Inc earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Montrose Environmental (MEG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arq COO Williamson sells $9.3k in company stock
- Arq inc.: chief accounting officer Hansen sells $14k in shares
- Arq Inc: general counsel Smith sells $13473 in shares
- Arq Inc.: Chief technology officer Wong sells $15,870 in stock
- Arq completes GAC production line commissioning, begins sales
- Casella (CWST) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Arq Is Tapping Into An Interesting Market, But The Price Is Unattractive (NASDAQ:ARQ)
- Craig-Hallum initiates Arq stock with Buy rating, $10 price target
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
일일 변동 비율
7.15 7.44
년간 변동
3.34 8.11
- 이전 종가
- 7.00
- 시가
- 7.15
- Bid
- 7.36
- Ask
- 7.66
- 저가
- 7.15
- 고가
- 7.44
- 볼륨
- 927
- 일일 변동
- 5.14%
- 월 변동
- -3.03%
- 6개월 변동
- 74.00%
- 년간 변동율
- 25.81%
20 9월, 토요일