ARQ: Arq Inc
7.17 USD 0.23 (3.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARQ за сегодня изменился на -3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.15, а максимальная — 7.60.
Следите за динамикой Arq Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARQ
- Arq, Inc. (ARQ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Arq, Inc. (ARQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arq Inc earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Montrose Environmental (MEG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arq COO Williamson sells $9.3k in company stock
- Arq inc.: chief accounting officer Hansen sells $14k in shares
- Arq Inc: general counsel Smith sells $13473 in shares
- Arq Inc.: Chief technology officer Wong sells $15,870 in stock
- Arq completes GAC production line commissioning, begins sales
- Casella (CWST) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Arq Is Tapping Into An Interesting Market, But The Price Is Unattractive (NASDAQ:ARQ)
- Craig-Hallum initiates Arq stock with Buy rating, $10 price target
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
Дневной диапазон
7.15 7.60
Годовой диапазон
3.34 8.11
- Предыдущее закрытие
- 7.40
- Open
- 7.40
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Low
- 7.15
- High
- 7.60
- Объем
- 590
- Дневное изменение
- -3.11%
- Месячное изменение
- -5.53%
- 6-месячное изменение
- 69.50%
- Годовое изменение
- 22.56%
