货币 / ARQ
ARQ: Arq Inc
7.18 USD 0.01 (0.14%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARQ汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点7.15和高点7.35进行交易。
关注Arq Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARQ新闻
- Arq, Inc. (ARQ) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Arq, Inc. (ARQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arq Inc earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Montrose Environmental (MEG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arq COO Williamson sells $9.3k in company stock
- Arq inc.: chief accounting officer Hansen sells $14k in shares
- Arq Inc: general counsel Smith sells $13473 in shares
- Arq Inc.: Chief technology officer Wong sells $15,870 in stock
- Arq completes GAC production line commissioning, begins sales
- Casella (CWST) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights include KALA, Graham, Arq and Hawkins
- Analyst Coverage Sparks Interest in These 4 Stocks Amid Volatility
- Arq Is Tapping Into An Interesting Market, But The Price Is Unattractive (NASDAQ:ARQ)
- Craig-Hallum initiates Arq stock with Buy rating, $10 price target
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
日范围
7.15 7.35
年范围
3.34 8.11
- 前一天收盘价
- 7.17
- 开盘价
- 7.22
- 卖价
- 7.18
- 买价
- 7.48
- 最低价
- 7.15
- 最高价
- 7.35
- 交易量
- 395
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -5.40%
- 6个月变化
- 69.74%
- 年变化
- 22.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值