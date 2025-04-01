通貨 / APDN
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.87 USD 0.03 (1.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APDNの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり2.83の安値と2.95の高値で取引されました。
Applied DNA Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
APDN News
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
1日のレンジ
2.83 2.95
1年のレンジ
0.05 6.93
- 以前の終値
- 2.90
- 始値
- 2.88
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.83
- 高値
- 2.95
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- -11.96%
- 6ヶ月の変化
- 69.82%
- 1年の変化
- 523.91%
