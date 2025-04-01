Moedas / APDN
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.93 USD 0.03 (1.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APDN para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.83 e o mais alto foi 2.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Applied DNA Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
APDN Notícias
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Faixa diária
2.83 2.95
Faixa anual
0.05 6.93
- Fechamento anterior
- 2.90
- Open
- 2.88
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.83
- High
- 2.95
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 1.03%
- Mudança mensal
- -10.12%
- Mudança de 6 meses
- 73.37%
- Mudança anual
- 536.96%
