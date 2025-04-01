FiyatlarBölümler
APDN
APDN: Applied DNA Sciences Inc

2.94 USD 0.07 (2.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APDN fiyatı bugün 2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.80 ve Yüksek fiyatı olarak 3.04 aralığında işlem gördü.

Applied DNA Sciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

APDN haberleri

Günlük aralık
2.80 3.04
Yıllık aralık
0.05 6.93
Önceki kapanış
2.87
Açılış
2.80
Satış
2.94
Alış
3.24
Düşük
2.80
Yüksek
3.04
Hacim
149
Günlük değişim
2.44%
Aylık değişim
-9.82%
6 aylık değişim
73.96%
Yıllık değişim
539.13%
21 Eylül, Pazar