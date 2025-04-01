Dövizler / APDN
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.94 USD 0.07 (2.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APDN fiyatı bugün 2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.80 ve Yüksek fiyatı olarak 3.04 aralığında işlem gördü.
Applied DNA Sciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
APDN haberleri
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Günlük aralık
2.80 3.04
Yıllık aralık
0.05 6.93
- Önceki kapanış
- 2.87
- Açılış
- 2.80
- Satış
- 2.94
- Alış
- 3.24
- Düşük
- 2.80
- Yüksek
- 3.04
- Hacim
- 149
- Günlük değişim
- 2.44%
- Aylık değişim
- -9.82%
- 6 aylık değişim
- 73.96%
- Yıllık değişim
- 539.13%
