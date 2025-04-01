Валюты / APDN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.88 USD 0.10 (3.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APDN за сегодня изменился на 3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 2.97.
Следите за динамикой Applied DNA Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APDN
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Дневной диапазон
2.78 2.97
Годовой диапазон
0.05 6.93
- Предыдущее закрытие
- 2.78
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.78
- High
- 2.97
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- 3.60%
- Месячное изменение
- -11.66%
- 6-месячное изменение
- 70.41%
- Годовое изменение
- 526.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.