Währungen / APDN
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.94 USD 0.07 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APDN hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.80 bis zu einem Hoch von 2.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Applied DNA Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APDN News
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
Tagesspanne
2.80 2.98
Jahresspanne
0.05 6.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.87
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Tief
- 2.80
- Hoch
- 2.98
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- -9.82%
- 6-Monatsänderung
- 73.96%
- Jahresänderung
- 539.13%
