통화 / APDN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APDN: Applied DNA Sciences Inc
2.94 USD 0.07 (2.44%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APDN 환율이 오늘 2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.80이고 고가는 3.04이었습니다.
Applied DNA Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APDN News
- Applied DNA receives $600,000 follow-on order for LineaDNA product
- Applied DNA Sciences regains Nasdaq compliance with $1 minimum bid
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Applied DNA Sciences cuts 27% of workforce, exits clinical labs
- Applied DNA Sciences names Judy Murrah as new chairperson and CEO
- Applied DNA to Resume Quarterly Investor Call Cadence Beginning with FQ3’25 Financial Results Report in Mid-August
- Upcoming Stock Splits This Week (June 2 to June 6) – Stay Invested - TipRanks.com
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.32 amid market challenges
- Applied DNA Reschedules Intra-Quarter Webcast and Investor Update Call to June 17
- Applied DNA Announces 1-For-15 Reverse Stock Split Effective June 2, 2025
- APDN stock plunges to 52-week low of $0.62 amid market challenges
- Applied DNA Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results
- Applied DNA to Announce Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results on May 15, Schedules Intra-Quarter Investor Update Call for June 3
- Why Applied DNA Sciences (APDN) Stock Is Rising - Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
일일 변동 비율
2.80 3.04
년간 변동
0.05 6.93
- 이전 종가
- 2.87
- 시가
- 2.80
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- 저가
- 2.80
- 고가
- 3.04
- 볼륨
- 149
- 일일 변동
- 2.44%
- 월 변동
- -9.82%
- 6개월 변동
- 73.96%
- 년간 변동율
- 539.13%
20 9월, 토요일